Нацбанк: через підвищення "мінімалки" роботу можуть втратити до 630 тисяч українців

Прийняте урядом рішення про підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 3200 грн може призвести до зниження зайнятості населення, особливо у сфері малого та середнього бізнесу, роботу можуть втратити до 630 тис. громадян, йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.

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«За оцінками НБУ, зростання витрат на оплату праці, особливо для малого і середнього бізнесу, призведе до зниження зайнятості більш значного, ніж прогнозувалося раніше. Частка скорочень працівників через підвищення мінімальної зарплати становитиме 5,4%, або близько 630 тис. осіб, - йдеться у звіті НБУ. В цілому показник безробіття становитиме близько 10% за методологією МОП.

У Нацбанку також спрогнозували, що зниження офіційної зайнятості буде частково компенсовано зростанням неформальної або неофіційної зайнятості.

Пізніше в Національному банку роз'яснили, що прямої залежності між підвищенням мінімальної зарплати та скороченням числа зайнятих громадян немає і розглядати таку залежність некоректно. Більш того, як підкреслили в НБУ, кількість незайнятих громадян зросте в основному за рахунок фізосіб-підприємців, які закрили свою діяльність.

«Підвищення мінімальної зарплати матиме ряд позитивних ефектів. Воно стимулює зростання внутрішнього попиту та економічної активності, а отже, зросте попит на робочу силу. І це підвищить зайнятість у майбутньому», - прокоментувала висновки НБУ глава регулятора Валерія Гонтарева.

Вона нагадала, що позитивний ефект від зростання мінімальної зарплати становитиме плюс 0,5% ВВП. «Підвищення мінімальної зарплати разом з проведенням структурних реформ в країні в довгостроковій перспективі матиме позитивний ефект на зайнятість населення», - резюмувала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Додатковий обсяг бюджетних витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме понад 40 млрд грн.

Крім того, з початку року набули чинності законодавчі норми, якими, серед іншого, за виплату зарплат «у конверті» передбачається штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.