Гривня йде на вихідні з курсом 27,20 за долар

У п'ятницю, 3 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,20 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1377/29,2236 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4571/0,4587 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0780 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 466 угод на суму 230,56 мільйона доларів.