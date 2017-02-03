НБУ анонсував стриману монетарну політику в 2017 році

Національний банк України згідно з базовим сценарієм у відповідь на зростання ризиків інфляції і уповільнення процесу поліпшення інфляційних очікувань буде змушений стриманіше здійснювати пом'якшення монетарної політики в 2017 році.

Як наголошується в інфляційному звіті регулятора, монетарні умови будуть залишатися відносно жорсткими, щоб забезпечити подальше зниження інфляції у відповідності з затвердженими інфляційними цілями: 8% ± 2 п. п. на кінець 2017 року і 6% ± 2 п. п. на кінець 2018 року.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк підвищив прогноз по інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, пояснюючи це ефектами дворазового підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року.

При цьому Нацбанк прогнозує поступове прискорення економічного зростання в 2017-2018 роках до 2,8% і 3% відповідно завдяки посиленню ролі приватного споживання після підвищення мінімальної зарплати.

26 січня НБУ вирішив залишити облікову ставку на колишньому рівні – 14% річних. Аналогічне рішення регулятор прийняв на останньому засіданні в 2016 році, 8 грудня, після того як знижував ставку шість місяців поспіль.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% до 43,3% у 2015 році, досягнувши мінімуму за останні два роки і залишаючись на рівні річної інфляційної цілі НБУ в 12% ± 3 п. п.