Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,07 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 6 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2707,7975 (3 лютого – 2698,6979)

100 EUR – 2908,4453 (3 лютого – 2916,7527)

10 RUR – 4,5652 (3 лютого – 4,4989)

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,20 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1377/29,2236 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4571/0,4587 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0780 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 466 угод на суму 230,56 мільйона доларів.