Трамп хоче послабити регулювання фінсектора, яке посилили після кризи 2008 року

Шість найбільших американських банків можуть повернути в країну до $100 млрд у разі, якщо адміністрації Трампа вдасться дерегулювання банківського сектора.

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Відповідну оцінку RBC Capital Markets наводить The Wall Street Journal (WSJ). Передбачається, що повернення капіталу в економіку США відбудеться у формі виплат дивідендів акціонерам і зворотного викупу акцій компаній.

Для порівняння, аналітики Morgan Stanley оцінюють обсяг капіталу, який може повернутися в США, в $120 млрд.

«Не схоже, щоб банківське регулювання було пріоритетним для адміністрації. Тому побачити, що ці дії виконавчої влади відбулися так рано, вкрай позитивно», — заявив WSJ старший портфельний менеджер Roosevelt Investment Group Джейсон Беновитц.

Раніше, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про ослаблення регулювання фінансового сектора США. Трамп неодноразово обіцяв провести через Конгрес США законопроект, який скасовує чинний закон Додда — Франка, передає RNS.

Закон Додда — Франка був прийнятий у липні 2010 року з метою зниження ризиків американської фінансової системи після іпотечної кризи 2008 року та фінансової кризи 2008-го. Закон суттєво змінив функціонування фінансових ринків та його регулювання федеральними органами влади, а також створив новий орган — Раду з нагляду за фінансовою стабільністю.