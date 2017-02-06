Держборг Греції за рік зріс до понад 326 мільярдів євро

Державний борг Греції за 2016 рік зріс на 5 млрд євро і на кінець грудня досяг 326,358 млрд євро, випливає зі звіту Мінфіну країни.

Читайте такожВ ЄС узгодили заходи щодо полегшення боргової заборгованості Греції

У 2015 році держборг (брутто) становив 321,332 млрд євро, а в 2014 році — 324,128 млрд, повідомляє "Росбалт".

У структурі державного боргу зменшилася частка боргових цінних паперів та зросла частка кредитів. На боргові цінні папери доводиться 71,607 млрд євро (зменшення на 3,092 млрд), на кредити — 254,751 млрд євро (зростання на 8,118 млрд).

Греція з 2009 року знаходиться в глибокій економічній кризі. За ці роки держборг зріс більш ніж у 3 рази, а ВВП зменшився на 25%. Для обслуговування держборгу Греція змушена була підписати з міжнародними кредиторами меморандум про третю програму допомоги, за якою країна зобов'язана проводити структурні реформи в обмін на кредити.