Міністр фінансів розповів про співпрацю з МВФ: "Ми на останніх етапах"

Україна і ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд завершують обговорення технічних деталей продовження програми співпраці і отримання четвертого за рахунком кредитного траншу обсягом 1 млрд дол., повідомив на прес-конференції міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Читайте такожГонтарева очікує цього року 4 транші від МВФ, найближчий – на початку лютого

«Ми на останніх етапах (переговорів - УНІАН), технічні моменти обговорюються для отримання наступного траншу. Це сигнал для країни і зовнішніх інвесторів», - сказав він.

Поки в розклад роботи Ради директорів МВФ питання щодо України не внесено.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні минулого року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

На думку уряду України, наша країна виконала всі умови, необхідні для отримання наступного траншу, а саме - вчасно прийняла бюджет і провела «м'яку» націоналізацію найбільшого банку - «ПриватБанку».

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, особливо МВФ, а також урядів країн «Великої сімки» залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності і ефективності реформ у країні.