Данилюк вирішив звернутися до НАБУ і НАПК для розслідування діяльності Насірова

Міністр фінансів України Олександр Данилюк ініціює звернення до антикорупційні органи - Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Національне агентство з протидії корупції (НАПК) для розслідування діяльності голови Державної фіскальної служби (ДФС), у тому числі факту його перебування на інавгурації президента США Дональда Трампа в січні поточного року у Вашингтоні.

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Про це Данилюк заявив на прес-конференції в Києві.

"Як міністр я маю право звернутися до НАПК і НАБУ для розслідування діяльності (голови ДФС - УНІАН)", - сказав він.

Міністр уточнив, що перебування на церемонії інавгурації могло зажадати від голови ДФС значних витрат, і тому необхідно з'ясувати, хто оплатив ці витрати.