Кабмін спільно з МВФ готує пенсійну реформу без збільшення віку виходу на пенсію, запевняє Данилюк

Уряд спільно з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом розробляє модель проведення пенсійної реформи, що не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку, сказав у ході прес-конференції в Києві міністр фінансів Олександр Данилюк.

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«Ми зараз напрацьовуємо модель пенсійної реформи, яка не потребує збільшення пенсійного віку», - сказав він.

За словами Данилюка, є більш справедливі інструменти досягнення мети реформи - зниження дефіциту Пенсійного фонду, а саме - стаж роботи та сплати пенсійних внесків.

При цьому міністр підкреслив, що на поточний момент МВФ не ставить перед Україною чіткої вимоги про підвищення пенсійного віку.

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Як повідомляв УНІАН, уряд наполягає на проведенні пенсійної реформи в Україні, оскільки накопичені дисбаланси не дозволяють виплачувати гідні виплати громадянам і при цьому вимагають значних бюджетних вливань. Разом з тим, ключовим завданням пенсійної реформи уряд називає скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Проведення пенсійної реформи також є частиною програми реформ, схваленої МВФ. Разом з тим у Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду у вересні 2016 року, немає жорсткої норми про підвищення пенсійного віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 мільярдів гривень. Діалог з МВФ з цього питання ведеться.