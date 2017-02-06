Мінфін очікує рішення суду Лондона щодо "боргу Януковича" в квітні

Міністерство фінансів України очікує у квітні на процедурне рішення суду Лондона у справі про виплату Україною боргу в 3 млрд дол., запозичених у Росії урядом екс-президента Януковича наприкінці 2013 року.

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Про це в ході прес-конференції сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Що стосується боргу: два тижні тому були слухання у Лондоні. Вони проходили три дні. Україна надала свою позицію. Зараз суддя готує рішення. Яким буде це рішення, ніхто не знає. Я думаю, що це рішення буде на нашу користь, - сказав Данилюк. - Водночас, жодних комунікацій між сторонами не передбачається - ні для Росії, ні для України. Це правило Лондонського суду. Ми чекаємо на рішення. Воно може потребувати часу. Для себе ми оцінили, що це може бути у квітні».

Як повідомляв УНІАН, у Лондоні Високий суд Англії 19 січня провів заключний день слухань російського подання щодо прискорення рішення у справі про позов Росії до України через борг в три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

Нагадаємо, в Кремлі незадоволені, що Міжнародний валютний фонд змінив свої правила, які дозволяють кредитувати Україну без сплати Росії боргу екс-президента Віктора Януковича в 3 мільярди доларів.