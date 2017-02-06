Для співпраці з МВФ не потрібно скасовувати спрощену систему оподаткування - голова Мінфіну
Данилюк зазначив, що ліквідації "спрощенки" не буде, і закликав не реагувати на провокації.
Програма співпраці з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом не передбачає ліквідації існуючої в Україні спрощеної системи оподаткування для малого і середнього бізнесу.
Про це на прес-конференції в Києві повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.
"Про ліквідацію "спрощенки" мови не йде. Не треба підтримувати провокації", - сказав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, до січня 2016 року в Україні ставка податку на доходи фізосіб становила 15% з підвищенням до 20% в залежності від рівня доходів.
У грудні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках проведення податкової реформи запропонував Верховній Раді встановити ставку податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб у 2016 році на рівні 18%, в 2017 році – на рівні 17%. При цьому Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики зробив зустрічну пропозицію: знизити базову ставку податку на прибуток до 15%, а податку на доходи фізичних осіб до 10%.
В результаті наприкінці грудня парламент прийняв норму про встановлення ПДФО у 2016 році на рівні 18%.