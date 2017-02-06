Продадуть своїм: українську "дочку" Сбербанку може купити латвійський банк, що належить російському бізнесмену

Українську "дочку" ПАТ "Сбербанк" збираються продати латвійському банку – щоб нав'язати думку, що банк більше не є російським. Проте кінцевим бенефіціаром все одно буде бізнесмен з Росії.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав позафракційний народний депутат України Борислав Береза.

"Щоб мінімізувати небезпеку заборони працювати в Україні "Сбербанк Росії" змінює власників українського філіалу. Українська філія "купує" приватний латвійський банк "Norvik bankа", а за фактом довірені Кремлю бізнесмени", - написав депутат.

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Береза зазначив, що в грудні 2013 року 50% плюс одну акцію Norvik banka придбав партнер лондонського інвестиційного фонду G2 Capital Partners Григорій Гусельніков. Після завершення операції Юрію Шапурову належали 18,4 % акцій, а іншим акціонерам — в загальній складності 31,6 % акцій банку. До липня 2014 Гусельніков наростив частку в капіталі до 83,63 % і на сьогодні цей банк контролюють із російські власники.

"В результаті нам готуються розповісти, що це вже інший банк. Не російський, а зовсім навпаки. Європейський. Але якщо Кремль назвати Капітолієм, то він своїй суті не змінить. Зі "Сбербанком Росії" так само", - підкреслив він.