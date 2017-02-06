НБУ сьогодні продав банкам майже $16 мільйонів
15:17, 06 лютого 2017Фінанси
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Регулятор продавал валюту за курсом 27,26 грн/долл.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 6 лютого, продав банкам 15,8 млн дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 19,1 млн дол., середньозважений курс аукціону – 27,2604 грн/дол.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на 14:30 встановився на рівні 27,2716 грн/дол., учасники ринку уклали 356 угод на суму 182,9 млн дол.
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