У Кабміні вважають, що зростання мінімалки "потягне" за собою підвищення зайнятості

Уряд очікує, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень з 1 січня поточного року приведе до зростання зайнятості населення та зростання рівня середньої зарплати вже в лютому-березні поточного року.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході наради за участю голів Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики.

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"Ми прожили перший місяць 2017 року. За всіма показниками маємо тенденцію зростання кількості, якості робочих місць, підвищення зарплати, - цитує прес-служба Гройсмана. - Підвищення мінімальної зарплати - це правильний крок. Лютий-березень покажуть, що у нас буде зростання кількості підприємців, збільшення мінімальної зарплати, середньої зарплати при тому, що ціни залишаться в межах сезонних коливань без будь-яких додаткових інфляційних процесів".

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2016 року зросла на 19,8% порівняно з листопадом і становив 6475 гривень. Дане значення у два рази вище рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка на сьогоднішній день становить 3200 гривень.