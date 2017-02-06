Британці визнають, що Brexit негативно вплинув на бізнес - опитування

18:02, 06 лютого 2017
Фінанси
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Дві третини (66%) опитаних керівників вважають, що становище їхніх компаній погіршиться в 2017 році, і лише 13% вважають, що це рішення матиме позитивний вплив.

REUTERS

Більша частина британських керівників компаній вважають, що рішення покинути Євросоюз зробило негативний вплив на їх компанії, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Belfast Telegraph.

Дослідження показало, що 58% бізнесменів вважають, що рішення покинути Європейський Союз надало негативний вплив на їхні фірми з часу референдуму.

Менше третини (31%) вважають, що Brexit не вплинув на їхній бізнес, і лише 11% говорять про позитивний вплив.

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Попри ознаки економічної стійкості після голосування щодо Brexit, дві третини (66%) опитаних керівників вважають, що становище їхніх компаній погіршиться в 2017 році, і лише 13% вважають, що це рішення матиме позитивний вплив.

Крім того, половина опитаних (50%) заявили, що вони не впевнені в здатності британського уряду отримати під час переговорів щодо Brexit найкраще рішення для бізнесу.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження британської організації The Institute of Directors за грудень 2016 року, майже дві третини британських компаній "оптимістичні" щодо майбутнього періоду після виходу країни зі складу ЄС.

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Теги: #Британія#бізнес#Brexit