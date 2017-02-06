Гривня закрила міжбанк на позначці 27,15 за долар

У понеділок, 6 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,15 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0593/29,1102 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4600/0,4613 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2627 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 233,26 мільйона доларів.