Україна ратифікує угоду про ЗВТ з Канадою найближчими тижнями - Кубів

Україна планує в найближчі тижні ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, підписана в липні 2016 року і дозволяє збільшити обсяг взаємної торгівлі між двома країнами в 10 разів.

Про це повідомив на прес-конференції перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

"Ми очікуємо найближчими тижнями засідання Верховної Ради і ратифікації угоди про вільну торгівлю з Канадою", - сказав Кубів, запропонувавши вже зараз організувати місячник розвитку торговельних відносин між країнами.

Раніше торговий представник України Наталія Микольська зазначала, що економічний ефект від імплементації Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою може становити 200-300 мільйонів доларів в перспективі п'яти років, що в 10 разів більше нинішнього рівня торгівлі між державами.

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Вступ угоди в силу означає скасування 98% існуючих торгових мит. У даний момент текст угоди фокусується на товарному експорті та імпорті, проте вже через два роки сторони зможуть переглянути умови торгівлі та внести в перелік послуги, а також механізми захисту інвестицій.

Крім того, одразу після ратифікації та набуття чинності угоди українські товаровиробники зможуть експортувати в Канаду всі промислові товари, крім легкових автомобілів, які потрапляють під спеціальні умови лібералізації, а також широкий спектр сільськогосподарської продукції, окрім м'яса птиці, молочної продукції, яєць, сирів і цукру, які також обмежуються тарифними квотами.

Довідка УНІАН. Угода про ЗВТ з Канадою було підписано в липні 2016 року в ході візиту прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Україну.