Міжнародні резерви України скоротилися до $15,4 мільярда – НБУ

Міжнародні резерви України в січні скоротилися на 0,6% - до 15,445 мільярда доларів на 1 лютого 2017 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані.

За інформацією НБУ, зниження резервів обумовлено тимчасовими сезонними факторами на міжбанківському валютному ринку та проведенням платежів по державному боргу.

Нацбанк зазначив, що в ході інтервенцій на міжбанківському валютному ринку в січні продав 235,8 мільйона доларів, при цьому викупивши з ринку 157,8 мільйона доларів, тобто, на 78 мільйонів доларів менше.

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Крім того, за інформацією НБУ, з резервів на платежі уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті було направлено 138 мільйонів доларів.

Також повідомляється, що за результатами місяця обсяг міжнародних резервів України покриває 3,4 місяці майбутнього імпорту та є достатнім для виконання зобов'язань, поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у 2016 році зросли на 17% - до 15,539 мільярда доларів.

Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів за підсумками 2017 року до 21,3 мільярда доларів, 2018 року - до 27,1 мільярда доларів.