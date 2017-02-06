Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,26 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2726,2733 (6 лютого – 2707,7975)

100 EUR – 2920,3840 (6 лютого – 2908,4453)

10 RUR – 4,6435 (6 лютого – 4,5652)

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Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,15 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0593/29,1102 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4600/0,4613 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2627 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 233,26 мільйона доларів.