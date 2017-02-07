Створення служби фінансових розслідувань дозволить зняти тиск на бізнес - Гройсман

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Вважаю, що ліквідація функцій економічного контролю у податковій міліції, МВС і СБУ і передача їх єдиній службі фінансових розслідувань дозволить зняти тиск з боку податкових і силових органів. Пора, нарешті, припинити практику, коли кожна з цих служб приходить і проводить свої перевірки бізнесу! Повинна бути єдина служба, побудована на європейських принципах, яка займатиметься протидією фінансовим злочинам в Україні», - наголосив прем’єр-міністр.

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Раніше глава Мінфіну Олександр Данилюк зазначав, що ліквідація силових підрозділів у структурах МВС, СБУ, а також ДФС, є однією зі складових загальної реформи Фіскальної служби. В уряді також припускали, що на зміну податковій міліції повинна прийти служба фінансових розслідувань, проте її структура, функції і підпорядкованість були предметом обговорення.

До початку лютого в Міністерстві фінансів України повідомили про плани найближчі днями внести на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції, що передбачає проведення глибокої реформи силового підрозділу податкових органів і перетворення його на аналітичну службу. При цьому на рівні уряду йшлося про те, щоб до кінця поточного року сформувати Службу фінансових розслідувань, яка акумулює функції податкової міліції, а також економічних підрозділів силових структур, включаючи Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки України.