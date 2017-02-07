Міністр фінансів чекає запуску фінполіції через півроку

Повноцінний запуск служби фінансових розслідувань (фінансової поліції) і ліквідація податкової міліції очікуються через півроку, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю УНІАН.

"Звичайно, замінити вивіску "податкова міліція" на "фінансова поліція" можна за одну ніч. Але це не реформа. Потрібні нові люди і нові методи роботи. Фінансова поліція, насамперед, повинна перетворитися з репресивного силового органу в аналітичну службу", - пояснив міністр.

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За його словами, керівник фінансової поліції буде обраний на відкритому конкурсі, за прикладом Національного антикорупційного бюро.

У той же час, Данилюк зазначив, що зараз "окремі люди" готують поправки в закон, щоб знову легітимізувати податкову міліцію в її нинішньому вигляді, що, на його думку, неприпустимо.

Довідка УНІАН. В рамках Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" №1797 від 21 грудня 2016 року, податкова міліція продовжить свою роботу і виконання обов'язків до прийняття нового закону про її спадкоємниці - фінансової поліції.