Нацбанк відзначив погіршення якості кредитів держбанків в 2016 році

Національний банк України в січні провів аналіз стану активів державних банків "Укрексімбанк" і "Ощадбанк" і виявив погіршення якості ряду кредитів, виданих та обслуговуються в 2016 році.

Про це йдеться в матеріалах засідання Ради фінансової стабільності, що пройшов під керівництвом голови НБУ Валерії Гонтарєвої і міністра фінансів України Олександра Данилюка.

"Дисципліна обслуговування кредитів багатьма великими позичальниками істотно погіршилася, а окремі компанії зупинили обслуговування кредитів. Це призвело до зростання потреби в додатковій капіталізації банків в 2017 році,- наголошується в матеріалах ради. - Остаточна сума докапіталізації буде визначена з урахуванням можливих позитивних ефектів від реструктуризації частини боргів, проведених у відповідності з законом "Про фінансової реструктуризації". На даний момент державні банки дотримуються вимоги НБУ до розміру регулятивного капіталу".

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Як повідомляв УНІАН, загальний збиток працюючих банків України за січень-листопад 2016 року склав 18,884 мільярда гривень, що в 3 рази нижче показника за аналогічний період минулого року на рівні 57,3 мільярда гривень.

Згідно з даними на сайті регулятора, в листопаді банки отримали 6,29 мільярда гривень збитку, доходи банків за 11 місяців склали 166,14 мільярда гривень, а витрати – 185,03 мільярда гривень.

Частка держбанків в загальній структурі банківської системи країни на поточний момент становить понад 50% через націоналізації наприкінці 2016 року найбільшого в Україні банку "ПриватБанк". В даний момент у власності держави знаходяться 4 банки - "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укргазбанк" і "ПриватБанк".