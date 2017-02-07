Банківська система України в 2016 році отримала максимальний в історії збиток - 159 мільярдів

Банківська система України за підсумками 2016 року оновила історичний максимум по збитках, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень.

Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук на брифінгу в НБУ.

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"Банківський сектор показав рекордно високий збиток у 2016 році – 159 мільярдів гривень, що обумовлено резервуванням кредитного портфелю "Приватбанку", - сказав представник Нацбанку.

Разом з тим, він зазначив, що поточного року регулятор очікує зміни тенденції і виходу банківської системи України на прибуткову діяльність.

Як повідомляв УНІАН, загальний збиток працюючих банків України за січень-листопад 2016 року склав 18,884 мільярда гривень, що в 3 рази нижче показника за аналогічний період 2015 року на рівні 57,3 мільярда гривень.

На початку лютого голова правління націоналізованого "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що збиток банку після формування резервів оцінюється в 135 мільярдів гривень.

Попередній рекордний збиток банківської системи України був зафіксований в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків склав 66,6 мільярда гривень.