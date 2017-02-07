У Нацбанку спрогнозували, що буде з гривнею поточного року

Стала тенденція до покращення макроекономічних показників розвитку України та умов роботи фінансового сектору буде сприяти збереженню помірної волатильності курсу гривні.

Про це йдеться в матеріалах засідання Ради фінансової стабільності, що пройшов під керівництвом голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої і міністра фінансів Олександра Данилюка.

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"Учасники засідання відзначили поліпшення макроекономічних умов роботи фінансового сектору, зокрема, прискорення темпів економічного зростання. В той же час з'явилися додаткові інфляційні ризики, а тому поточний прогноз зміни індексу споживчих цін Національного банку України на рівні 9,1% на кінець 2017 року знаходиться ближче до верхньої межі цільового діапазону 8% +/- 2 процентних пункту, - йдеться в матеріалах засідання. - При цьому фіскальна політика залишається стриманою, а дефіцит бюджету знаходиться в межах визначених орієнтирів. Обмінний курс гривні стабілізувався після періоду підвищеної турбулентності в грудні-січні. Надалі, протягом 2017 року фундаментальні умови будуть сприяти збереженню помірної волатильності курсу".

Як повідомляв УНІАН, макропрогноз уряду України на 2017 рік ґрунтується на припущенні, що середньорічний курс гривні складе 27,2 гривні за долар. Аналогічні прогнози щодо гривні озвучили ключові рейтингові агентства і міжнародні фінансові організації.