Майбутнє рішення суду Лондона "боргу Януковича" стосується процедури розгляду позову – голова Мінфіну

Рішення за позовом Росії до України щодо "боргу Януковича" на 3 мільярди доларів, яке суд Лондона прийме в березні-квітні, стосується процедури розгляду позову, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю УНІАН.

Міністр нагадав, що в ході триденного судового слухання в Лондоні в січні юристи представили позицію України.

"Рішення, яке суд прийме пізніше цього року (можливо, в березні або в квітні), стосується процедури спрощеного виробництва. У разі підтримки нашої позиції буде повномасштабний судовий розгляд, який відбудеться в 2018 році, а може і пізніше", - пояснив Данилюк.

За його словами, повномасштабне слухання передбачає заслуховування всіх свідків, щоб суд міг розібратися в усіх важливих особливостях справи.

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"Контекст справи набагато ширше, ніж той, який намагається представити РФ. Тому суд, щоб ухвалити справедливе рішення, повинен заслухати всі аргументи. Поки чекаємо рішення", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Англії 19 січня завершив триденні слухання за позовом Росії до України щодо кредиту на 3 мільярди доларів, отриманого нашою країною в грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишньої української влади за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашення.