На фінринку України залишається п'ять проблемних банків - НБУ

На українському ринку залишається п'ять проблемних банків, що не є критичним для фінансової системи, заявила сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

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"Проблемний статус – це не вирок, у нас 13 банків вийшли з проблемного статусу і продовжують роботу", - пояснила вона.

Рожкова зазначила, що в майбутньому регулятор має намір відмовитися від практики застосовувати проблемний статус банку, плануючи впроваджувати більш цивілізовані підходи банківського нагляду.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2017 році може визнати неплатоспроможними ще 10-15 банків.