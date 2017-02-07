Данилюк обіцяє результати оновленого порядку відшкодування ПДВ за два місяці

Результати впровадження оновленого порядку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) можна буде побачити вже через два місяці, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю УНІАН.

Він нагадав, що Кабінет міністрів схвалив ініціативу Мінфіну повністю змінити процедуру адміністрування ПДВ.

"Ми впроваджуємо єдиний публічний реєстр, який кожен зможе відслідковувати онлайн на нашому сайті. Зараз Мінфін активно працює над механікою впровадження цього рішення, щоб ніхто не міг маніпулювати ПДВ. Я впевнений, що через два місяці, коли відповідне ІТ-рішення запрацює, всі відчують різницю", - сказав Данилюк.

Міністр підкреслив, що раніше автоматичне відшкодування ПДВ на практиці являло собою "напівавтомат", дозволяючи ДФС вручну приймати рішення про відшкодування податку тієї чи іншої компанії.

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"Податкова "натискала кнопку", даючи висновки, якому бізнесу повертати гроші, а якому - ні. Більш того, було два реєстру, за яким ДФС могла в ручному режимі провести певну компанію "без черги" і відшкодувати ПДВ швидко, а іншу компанію відправити в кінець списку. Це було великим елементом корупції. Зараз такої можливості не буде", - запевнив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 25 січня затвердив новий порядок ведення реєстру відшкодування ПДВ, скорочує можливості для зловживань у цій сфері.

Питання відшкодування ПДВ багато років був і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень. У січні нинішнього року підприємці заявили найбільший обсяг відшкодування ПДВ за всю історію відшкодувань - 22,4 мільярда гривень.