НБУ бачить два цивілізованих шляхи виходу російського капіталу з української банківської системи

Національний банк України бачить два цивілізованих шляхи виходу російського капіталу з української банківської системи: продаж або поступове скорочення присутності на ринку.

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Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова на брифінгу.

Вона нагадала, що на українському ринку є п'ять банків з російським капіталом, і зазначила, що з 2014 року їх активи скорочуються. «Для них є два шляхи – або знайти нового власника, або поступово скорочувати свою присутність на ринку», - сказала Рожкова.

За її словами, на сьогодні російські банки шукають покупців, в них працюють куратори НБУ, які контролюють операції банків.

Крім того, як зазначила Рожкова, російські банки скорочують обсяги вкладень і працюють у режимі обмежень.

Представник НБУ підтвердила, що в банках з російським капіталом дійсно є кредити українських державних компаній. «Ми обговорювали це питання з профільним міністерством. Для того, щоб цієї залежності не було, потрібно або погасити кредити, або перекредитувати їх в іншому банку», - пояснила Рожкова.

Довідка УНІАН. В Україні державний банківський сектор Російської Федерації представлений трьома банками з числа найбільших за обсягом активів – «ВТБ Банк», «Сбербанк» і «Промінвестбанк».

Упродовж минулого року керівники російських банків неодноразово заявляли про можливий продаж чи скорочення бізнесу в Україні, а російські засоби масової інформації повідомляли, що покупця на активи в Україні шукають усі три представника російського державного банківського сектору.

У жовтні 2016 року Україна в пакеті санкцій проти РФ заборонила діяльність російських платіжних систем на території України, включаючи Anelik, Blizko, «Колібрі» (раніше – «Бліц»), «Юністрім». Також заборонено діяльність на території України компаніям «Платіжний центр» – платіжної організації міжнародної платіжної системи «Золота Корона» та «Лідер» – платіжної організації системи «Лідер».