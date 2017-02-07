Міністр соцполітики про невиплату пенсій на непідконтрольних територіях: Хай Путіну виставляють претензії

Київ не зможе відновити соціальні виплати на непідконтрольних йому територіях Донбасу, допоки не будуть виконані перші сім пунктів мінських угод. Про це заявив в ефірі програми «Ваша Свобода» на «Радіо Свобода» міністр соціальної політики України Андрій Рева.

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Він нагадав: щоб отримати українські пенсії, необхідно зареєструватися на вільній від сепаратистів території. За його словами, минулого року СБУ виявила 460 тисяч людей, які отримували виплати як внутрішньо переміщені особи, але жодного разу не перетинали лінію розмежування. Після проведеної верифікації 160 тисяч так і не ідентифікували.

Представники Організації Об’єднаних Націй рекомендують владі України платити пенсії всім жителям Донбасу, у тому числі і тимчасово окупованих територій. Зокрема, координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер заявив, що в організації дуже стурбовані і неодноразово порушували питання з приводу припинення соцвиплат для жителів ОРДЛО та переселенців.

«Такого нахабного втручання у внутрішні справи України я ще не бачив», – відреагував на заяву Ніла Вокера Рева.

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«Говорив із західними послами, зокрема з послом США Марі Йованович, поставив просте питання: як бачите механізм виплати на непідконтрольній території? Вона сказала: у мене немає готового рецепту. Хай займаються своєю роботою і розводять сторони конфлікту – забезпечують припинення вогню, відведення важких озброєнь, обмін утримуваними особами і все, що пов’язано з мирним процесом. Хай їдуть у Москву до Путіна і виставляють претензії, що йдуть бойові дії», – говорить міністр.

Водночас жителям ОРДЛО, які не зареєструються як внутрішньо переміщені особи на контрольованих Києвом територіях, Україна пенсій не платитиме, наголосив Рева. За його словами, закон говорить: переселенці можуть змінювати місце проживання, навіть повертатися на окуповані території, однак не довше як на два місяці – інакше будуть позбавлені свого статусу.

«Відновлення соцвиплат – це 8-й пункт мінських угод (ідеться про «Комплекс заходів на виконання мінських домовленостей» від 12 лютого 2015 року – ред.). Коли Україна вимагає виконання пункту 11, перекриття кордону (в цьому пункті визначені умови для повернення Україні повного контролю над кордоном – ред.), щоб перестало надходити озброєння і бойовики, нам кажуть: ні-ні-ні, спочатку треба десять виконати. Так от, я їм відповідаю: восьмий пункт буде виконуватися тоді, коли будуть виконані перші сім», – каже міністр.

Керівник Міністерства соціальної політики також визнає, що зловживання у сфері соцвиплат існують – після проведеної верифікації з 8 червня по 8 грудня 2016 року виявлено низку порушень.

«Близько 160 тисяч – люди, яких ми так і не знайшли, де вони були і що вони були… Багато хто отримує дві пенсії – і нашу, і «їхню». Це хіба що тільки для наших друзів із ООН це секрет», – зауважує Рева.