Міністр фінансів очікує прийняття Радою закону про спецконфіскацію
Данилюк зазначив, що не планувати надходження від спецконфіскації - це все одно, що сказати людям: ці гроші були вкрадені, але ми не припускаємо їх повернення.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк очікує, що Верховна Рада прийме закон про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів, вкрадених політичною елітою колишнього президента Віктора Януковича.
"Я думаю, що цей закон буде проголосований", - сказав міністр в інтерв'ю УНІАН.
Він зазначив, що кошти передбачені в держбюджеті на 2017 рік як певна мотивація для парламенту.
"Не планувати ці надходження - це все одно, що сказати людям: ці гроші були вкрадені, але ми не припускаємо їх повернення", - пояснив Данилюк.
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Довідка УНІАН. У липні 2014 року Служба фінансового моніторингу України виявила на рахунках компаній, близьких до екс-президенту Віктору Януковичу, кошти в розмірі 1,5 мільярда доларів.
Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави, проте вони так і не були повернуті.
Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію коштів у вересні 2016 року.
Для збереження збалансованості бюджету на 2017 рік уряд заклав 12 мільярдів гривень з 40 мільярдів гривень передбачуваної спецконфіскації.