Голова фінкомітету розповів про плани щодо створення Банку розвитку

Про це в інтерв'ю газеті «День», опублікованому у вівторок, заявив глава комітету Сергій Рибалка.

На його думку, необхідно ретельно підготувати базу для створення Банку розвитку і затвердити стратегію державних банків. «Логічно, щоб експортом займався «Укрексімбанк», а для здешевлення кредитування внутрішніх інвестицій у високотехнологічні виробництва та інфраструктуру потрібен Банк розвитку. Важливо максимально налаштувати держбанки на дешеве кредитування малого і середнього бізнесу», - упевнений С. Рибалка.

«Після націоналізації «Приватбанку» частка державних банків у активах банківської системи досягла 53%. Більшість функцій, які можуть виконувати звичайні комерційні банки, потрібно віддати приватним установам, продавши їм відповідні активи. Держбанки практично не повинні конкурувати з приватними банками. Їх функція – реалізовувати державну політику, допомагати досягати наших стратегічних цілей, перетворювати економіку України в сильну, стабільну і таку, яка динамічно розвивається», - зазначив глава фінкомітету.

Він зазначив, що таку ж позицію займають експерти по фінансовому сектору з Японії, з якими комітет проводить консультаційну роботу. «Всі наші пропозиції і напрацювання ми передамо уряду і будемо брати активну участь у розробці середньострокової програми розвитку країни», - сказав Рибалка.

«Ми цілеспрямовано переконуємо уряд у важливості створення системи стимулів для просування українського технологічного експорту на світових ринках», - зазначив С. Рибалка.

За його словами, це дозволить збільшувати частку в експорті продукції з прийнятною доданою вартістю, збільшити приплив валюти в країну, створювати нові виробництва і робочі місця, нарощувати добробут громадян. «Одна справа торгувати необробленим металом і лісом-кругляком і жити все бідніше, а інша справа - з часом побудувати сильну промисловість і продавати за кордон складні верстати, роботів, літаки і космічні ракетоносії. Ми обов'язково подамо наші пропозиції до середньострокового плану уряду, проект якого нещодавно презентував прем'єр Володимир Гройсман», - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше фінкомітет Ради затвердив і рекомендував для реалізації уряду Стратегію розвитку банківського сектору до 2020 року. У розробці документа брали участь провідні експерти, науковці, колишні керівники профільних департаментів НБУ, представники банківського співтовариства. На підставі Стратегії комітет розробив низку законопроектів, в тому числі про підвищення прозорості роботи НБУ, реформування системи гарантування вкладів, стимулювання кредитування економіки.