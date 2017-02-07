НБУ чекає на рішення інвесторів з найбільшим російським банкам в Україні до кінця кварталу

Національний банк очікує рішення по найбільшим банкам в Україні з російським капіталом щодо їх продажу новим інвесторам до кінця першого кварталу, повідомила сьогодні журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Сбербанк" – величезний, на нього знайти інвестора досить складно. "ВТБ" і "Промінвест", я точно знаю, зараз в переговорному процесі. І ми будемо раді, якщо якийсь інвестор їх купить, і банки продовжать працювати. Наш діалог звучить таким чином, що до кінця першого кварталу вже буде визначено, чи є реальний інвестор чи ні", - сказала Рожкова.

За її словами, є декілька інвесторів – українські та ні, які на перший погляд платоспроможні, однак це питання регулятор вивчатиме детальніше. "Якщо інвестор є – ми будемо працювати з новим інвестором. Якщо ні - ми бачимо за ним скорочення активів і пасивів найбільш швидкими темпами, ніж по всім іншим", - додала Рожкова.

Відповідаючи на питання про справедливість звинувачень банків з російським капіталом у фінансуванні через них терористів "ДНР" і "ЛНР", вона сказала, куратори НБУ, які працюють в цих банках, таких операцій не бачили.

При цьому Рожкова підкреслила, що в банках з російським капіталом знаходиться 22 мільярда гривень вкладів населення і 16 мільярдів гривень коштів юридичних осіб, тобто громадян і компаній України, в той час як кредитний портфель становить близько 140 мільярдів гривень. "Питання зниження їх частки можна вирішувати, там дійсно велика частка держсектора в їх операціях. Тому ми говоримо про те, що зараз ці кредити потрібно перемістити в інші банки. За рахунок цих грошей ми змусимо їх розрахуватися з вкладниками і бізнесом, і вся загроза зникне", - пояснила вона.

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Рожкова також зазначила, що українські "дочки" російських банків опинилися в непростій ситуації, оскільки низка великих позичальників не хочуть повертати кредити "з патріотичних міркувань". "У мене інша патріотична позиція – там вклади населення і їх треба повернути. В іншому випадку це ляже на державу. Більш того, будь-які потрясіння зараз на ринку – це погано. Ми хочемо, щоб вони покинули наш ринок безболісно", - сказала вона.

При цьому Рожкова назвала два цивілізованих шляхи відходу російського капіталу з української банківської системи: продаж або поступове скорочення присутності на ринку.

Довідка УНІАН. В Україні державний банківський сектор Російської Федерації представлений трьома банками з числа найбільших за обсягом активів – "ВТБ Банк", "Ощадбанк" і "Промінвестбанк".

Протягом минулого року керівники російських банків неодноразово заявляли про можливий продаж або скорочення бізнесу в Україні, а російські засоби масової інформації повідомляли, що покупця на активи в Україні шукають всі три представника російського державного банківського сектора.

У жовтні 2016 року Україна в пакет санкцій проти РФ заборонила діяльність російських платіжних систем на території України, включаючи Anelik, Blizko, "Колібрі" (раніше – "Бліц"), "Юністрім". Також заборонена діяльність на території України компаніям "Платіжний центр" – платіжної організації міжнародної платіжної системи "Золота Корона" та "Лідер" – платіжної організації системи "Лідер".