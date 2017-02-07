Україна і США підписали угоду в рамках закону FATCA про виконання вимог до іноземних рахунків

Документ підписали в Києві міністр фінансів України Олександр Данилюк і Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович.

Читайте такожАмериканський податковий закон FATCA створив нові ризики для російських фінансистів

Коментуючи цю подію, керівник Мінфіну зазначив, що угода є багатосторонньою, і 60 держав, включаючи країни-члени ЄС, вже приєдналися до неї. «Переговори щодо цієї угоди тривали близько 4 років, але завдяки активізації співпраці їх вдалося фіналізувати і вийти на підписання документа. Угода дає змогу зменшити можливості фінансових махінацій, поліпшити обмін інформацією й посилити наше партнерство із США», - сказав Данилюк, зазначивши, що зараз пріоритет роботи Мінфіну - спільно з партнерами ефективно протидіяти ухиленню від сплати податків або застосування подвійного оподаткування.

У свою чергу посол Йованович наголосила, що головна мета угоди - організація обміну інформацією. «Але загалом, це значний крок вперед у нашій співпраці. Це знак ефективності спільної роботи», - сказала посол.

Довідка УНІАН. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), прийнято в США в 2010 році. Згідно з його нормами, іноземні банки зобов'язані або стати податковими агентами американської податкової служби, або ризикувати тим, що з міжнародних банківських переказів можуть бути примусово утримані 30% коштів якщо банк-контрагент або банк-кореспондент вважатиме, що одержувачем платежу є особа, яка підлягає оподатковуванню в США, а джерелом переказуваних коштів є дохід, пов'язаний з США. Збереження коштів сприяє саме прозорість платежів і всієї податкової інформації.