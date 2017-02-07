Міністр фінансів закликав депутатів не підтримувати відновлення податкової міліції

Міністр фінансів України Олександр Данилюк звернувся до народних депутатів із проханням не підтримувати підготовлений рядом парламентаріїв проект закону про оподаткування спадщини, що передбачає відновлення скасованої з початку цього року податкової міліції.

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Про це Данилюк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що проект закону внесено до порядку денного роботи парламенту.

«Депутати Податкового комітету Верховної Ради ініціювали зміни, які відновлять податкову міліцію, незважаючи на позицію Мінфіну. Відповідний законопроект під іронічною назвою «Щодо оподаткування спадщини» вже включено до сьогоднішнього порядку денного. Якщо Рада підтримає ці зміни, орган, який роками «кошмарив» бізнес, буде знову легітимізований, - наголосив Данилюк. - Цей репресивний орган вже місяць перебуває поза законом. Чи відбувся за цей час «розгул фінансової злочинності»? Вочевидь, ні. Чому тоді такий поспіх (щодо ухвалення законопроекту - УНІАН)? Можливо, це ще одна спроба зірвати одну з найважливіших реформ для бізнесу?»

При цьому Данилюк нагадав, що вчора під головуванням голови уряду Володимира Гройсмана відбулася нарада, учасники якого досягли домовленості про доопрацювання проекту закону про фінансову поліцію.

«Законопроект вже публічно підтримали основні бізнес-асоціації та незалежні експерти. Я продовжую дотримуватися позиції, що відновлення податкової міліції неприйнятно. Це «спадщина» має відійти в минуле», - наголосив глава Мінфіну.

Раніше Данилюк зазначав, що ліквідація економічних підрозділів силових структур МВС, СБУ, а також ДФС, є однією зі складових загальної реформи Фіскальної служби. В уряді також припускали, що на зміну податковій міліції має прийти служба фінансових розслідувань, проте її структура, функції та підпорядкованість були предметом обговорення.

До початку лютого в Міністерстві фінансів України повідомили про плани найближчими днями внести на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції, що передбачає проведення глибокої реформи силового підрозділу податкових органів і перетворення його на аналітичну службу. При цьому на рівні уряду йшлося про те, щоб до кінця цього року сформувати Службу фінансових розслідувань, яка акумулює функції податкової міліції, а також економічних підрозділів силових структур, включаючи Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки України.