Журналіст повідомив, що Нацбанк присвоїв код МФО "Центральному резервному банку ДНР": у Гонтарєвої заперечують

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Я легко знайшов докази того, що Національний банк України таки присвоїв розрахунковий код Центральному резервному банку ДНР. Цей Код - 400019. Офіційно зазначено в інструкціях банку ДНР для розрахунків", - зазначає журналіст, при цьому наводячи посилання на "постанову" бойовиків, де вказується код МФО "ЦРЛ ДНР".

За словами Дубинського, при цьому офіційно такого коду на сайті НБУ немає.

"Звичайно, Нацбанк її видачу не визнає, хоча офіційно не заперечує – у відповіді на мій запит там написали безліч загальних фраз, але нічого не сказали", - пише Дубинський.

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На його думку, таким чином глава Нацбанку Валерія Гонтарєва фактично визнала існування ДНР.

"Бажаю їй якомога скоріше отримати тамтешній паспорт", - написав Дубинський.

У свою чергу, в НБУ подібну інформацію спростовують.

"Національний банк та українська банківська система не здійснюють діяльність на території самопроголошених так званих ЛНР-ДНР. Національний банк України також не регулює діяльність банківських установ на непідконтрольних Україні територіях", - повідомили у прес-службі Нацбанку.