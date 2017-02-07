Гривня закрила міжбанк на рівні 27,02 за долар

У вівторок, 7 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,98/27,02 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожПрезидент ЄБА дав прогноз щодо курсу гривні цього року

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,8038/28,8365 грн/євро, до російського рублю – на рівні 0,4544/0,4554 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,0319 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 448 угод на суму 191,62 млн дол.