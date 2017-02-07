В Україні за рік збанкрутували понад 1,5 тисячі компаній (інфографіка)

В Україні в 2016 році збанкрутували 1524 компанії і ще 2073 підприємства перебувають у процедурі банкрутства.

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Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

Згідно з наведеними даними, зокрема в стані банкрутства 572 компанії в Київській області, 189 – у Дніпропетровській, 140 – в Одеській, 129 – у Донецькій, 121 – в Автономній Республіці Крим, 97 – у Харківській області, 85 – у Миколаївській, 75 – у Луганській, 70 – у Запорізькій і 67 – у Сумській.

Довідка УНІАН. Український сервіс OpenDataBot, який об'єднує реєстраційні дані українських компаній з усіх відкритих державних реєстрів і джерел з метою створення механізму протидії рейдерським захопленням, переміг у першому в Україні конкурсі IT-проектів у сфері електронної демократії Egap Challenge, вигравши 250 тис. грн на подальший розвиток і реалізацію.