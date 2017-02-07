В Україні за рік банківських працівників поменшало майже на 10 тисяч осіб

Чисельність штатних працівників у банківській системі України в 2016 році скоротилася на 9,6 тис. осіб – до 140,1 тис. працівників.

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Про це йдеться в Огляді банківського сектору за лютий, опублікованому на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, на кінець 2016 року в банках з іноземним капіталом працювало 46,6 тис. осіб, у державних банках – 38,4 тис. осіб, у приватних українських банках – 29,7 тис. осіб, у націоналізованому «ПриватБанку» - 25,4 тис. осіб.

Разом з тим, як зазначив НБУ, темп падіння чисельності банківських працівників сповільнився порівняно з 2015 і 2014 роками, коли штат скоротився на 44,7 і 52,1 тис. осіб відповідно.

Довідка УНІАН. Під час очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. Зокрема 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.