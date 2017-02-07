Валютні резерви Китаю досягли шестирічного мінімуму

Це виявилося гірше очікувань експертів і є мінімумом із лютого 2011 року, пише Прайм посилаючись на дані Народного банку (ЦБ) Китаю.

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Валютні резерви Китаю скоротилися в січні на 12,3 мільярда доларів. При цьому аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували скорочення валютних резервів країни лише на 10,5 мільярдів.

Місяцем раніше, в грудні 2016 року, валютні резерви Китаю скоротилися на 41 мільярд доларів, до 3,01 трильйона.

За весь 2016 рік валютні резерви Китаю скоротилися на 320 мільярдів доларів. У 2015 році резерви схудли на 513 мільярдів доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що темпи зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) Китаю в минулому році сповільнилися до 6,7% проти 6,9% в 2015 році. Це найгірший показник за останні 26 років.