Банківська система України готова до кредитування – заступник голови НБУ

Про це заявила заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в ході брифінгу.

«Система зараз прозора – залишилися тільки два банки, щодо яких триває процедура легалізації власників – це банк «Гефест» і банк «Новий». Ліквідність банківської системи перевищує 100 млрд грн. Система готова до кредитування», - сказала вона.

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Рожкова зазначила, що після проведеного очищення регулятор має намір присвятити 2017 рік підвищенню ефективності банківської системи та відновленню кредитування. «Велике питання: що робити з проблемними активами. Є кілька ідей, що ми їх зараз обговорюємо. Я думаю, що тільки-но вони оформляться в якусь концепцію, ми обов'язково з нею ознайомимо», - сказала вона.

Також заступник голови НБУ нагадала, що для відновлення кредитування є низка законодавчих ініціатив, і Нацбанк розраховує на їх підтримку у Верховній Раді. «Ми вже у другій половині 2016 року бачили, що у певних сегментах, з певних банках кредитування відновлюється, і банки досить оптимістично дивляться на 2017 рік. Насамперед – це малий і середній бізнес. І є багато проектів за участю наших міжнародних партнерів», - додала вона.

Рожкова також повідомила, що починаючи з 2018 року НБУ має намір запровадити щорічну діагностику якості банківського кредитування, результати якої будуть публічними.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозував відновлення кредитування в 2016 році за умови прийняття низки законів щодо захисту прав кредиторів, проведення судової реформи та реформи роботи правоохоронних органів з проблемними позичальниками.

Верховна Рада 15 листопада 2016 року відхилила законопроект про стимулювання кредитування в Україні, і парламентський комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності запропонував банкірам розробити новий законопроект замість відхиленого.

За оцінками банкірів, повноцінне відновлення банківського кредитування в Україні неможливе без виходу економіки з тіні, фінансової реструктуризації позичальників і створення банку проблемних активів.