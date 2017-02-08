Долар і євро подешевшають: НБУ значно зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 8 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2703.1894 (7 лютого – 2726.2733)

100 EUR – 2885.6547 (7 лютого – 2920.3840)

10 RUR – 4.5667 (7 лютого – 4.6435)

Як повідомляли УНІАН, у вівторок, 7 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,98/27,02 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8038/28,8365 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4544/0,4554 грн/рубль.