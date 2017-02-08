Британські банки через Brexit можуть втратити майже 2 трильйони євро

Економіка Великобританії втратить до 30 тис. робочих місць у фінансовому секторі в результаті Brexit, повідомляє The Guardian з посиланням на дані аналітичного центру Bruegel (Брюссель). З них 10 тис. місць стосуються безпосередньо фінансового сектора, ще 20 тис. — бухгалтерії, консалтингу, аудиту та юристів.

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Крім цього, клієнти британських банків можуть вивести з країни активи на суму до €1,8 трлн. Пальму першості серед фінансових центрів ЄС, на думку Bruegel, замість Лондона підхопить Франкфурт, у виграші також виявляться Париж, Амстердам і Дублін.

Разом з тим дослідники попереджають, що виведення активів з Великобританії загрожує імпортом ризику. На їхню думку, географічний розкид фінансових центрів і різниця в національному регулюванні без посилення регулювання банків можуть призвести до повноцінної фінансовій кризи.

Ці ризики, стверджують в Bruegel, можна рівномірно розподілити у разі впровадження єдиного підходу до інвестиційного банкінгу всередині ЄС замість використання 27 національних систем, кожна з яких може почати «нормативну гонку на дно» з метою послабити регулювання і залучити максимум коштів, що виводяться з Великобританії.

«Вихід Великобританії з ЄС пов'язаний з ризиками для забезпечення цілісності та стабільності ринку... Без Великобританії 27 країнам ЄС слід якомога швидше модернізувати свої норми для забезпечення цілісності ринку і фінансової стабільності», — йдеться в доповіді, передає RNS.

Раніше, 1 лютого, британська Палата громад (нижня палата парламенту Великобританії) прийняла законопроект про Brexit у другому читанні. Відповідне голосування було проведено після рішення Верховного суду, який постановив, що уряд країни не має права приймати рішення про вихід з ЄС без рішення парламенту, оскільки це рішення спричинить за собою зміни в британському законодавстві, що є прерогативою парламенту.