Китай послабив курс юаня до долара

Народний банк Китаю в середу послабив курс юаня до долара на 0,36%, свідчать дані регулятора.

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У середу Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,8849, що на 245 пунктів вище за фіксинг вівторка, коли курс юаня становив 6,8604, повідомляє Прайм.

Раніше регулятор заявив, що в 2017 році продовжить помірну монетарну політику.

ЦБ також має намір підтримувати рівень ліквідності, здійснювати кредитування з допомогою готівкових грошових коштів, збільшити масштаби соціального фінансування, покращувати і вдосконалювати кредитну систему.