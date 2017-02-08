Україна виконала вимоги МВФ з ліцензування господарської діяльності - звіт Нацради реформ

Україна фактично повністю виконала вимоги ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду у частині економічної дерегуляції, а саме - в сфері ліцензування певних видів діяльності, прийнявши 22 стратегічно важливих рішення з необхідних 24.

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Про це йдеться у звіті Національної ради реформ, оприлюдненому на сайті Адміністрації президента України.

«Дерегуляція залишилася у ТОП-5 пріоритетних реформ, незважаючи на зміну уряду на початку 2016 року. Уряд наблизилося до повного виконання зобов'язань перед МВФ у частині затвердження ліцензійних умов на ведення окремих видів діяльності: зараз з 24 необхідних документів уже прийнято 22», - йдеться в звіті.

Як повідомляв УНІАН, Україна знаходиться у чотирирічній програмі співпраці з МВФ, затвердженій у березні 2015 року. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. з 17,5 млрд дол. У даний момент Україна проходить третій перегляд програми, результатом якого має стати надання нашій країні четвертого кредитного траншу у розмірі 1 млрд дол., а також формування подальшої дорожньої карти співпраці та переліку необхідних реформ на найближчий рік.

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, особливо МВФ, а також урядів країн «Великої сімки» залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності і ефективності реформ у країні.