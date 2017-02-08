Обсяг торгів у системі держзакупівель Prozorro за рік перевищив 200 мільярдів

Обсяг торгів, здійснених у 2016 році у рамках обов'язкової до використання системи електронних закупівель Prozorro 2.0, перевищив 200 млрд грн, йдеться у звіті Національної ради реформ, оприлюдненому на сайті Адміністрації президента України.

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«Найбільше досягнення у реформі державних закупівель - запуск системи Prozorro 2.0. Зробивши у 2016 році використання системи електронних закупівель Prozorro обов'язковим для всіх державних замовників, держава змогла вивільнити 9 млрд грн коштів, які можуть бути спрямовані на невідкладні потреби економіки чи оборонного сектора, - йдеться в звіті. - У системі Prozorro здійснено понад 420 тис. торгів на суму понад 200 млрд грн, кількість організаторів торгів - близько 20 тис.».

Як повідомляв УНІАН, система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня 2016 року стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.

Раніше в Мінекономрозвитку розраховували, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 млрд грн, а у 2017 році - 50 млрд грн.