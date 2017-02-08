В Україні прискорилося зростання цін: річна інфляція становила 12,6%

Інфляція в Україні в січні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2016 року, прискорилася до 1,1% з 0,9%, зафіксованих у грудні до листопада.

Читайте такожУ Кабміні обіцяють підвищити соцстандарти в разі зростання інфляції

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з наведеними даними, у річному вираженні - січень 2017 року до січня 2016 року - інфляція прискорилася до 12,6% з 12,4% місяцем раніше.

За інформацією Держстату, у січні порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на овочі - на 14,5%, автодорожній пасажирський транспорт - на 4,5%, фрукти - на 3,9%.

У річному вираженні найбільше зростання цін зафіксоване на гарячу воду і опалення - 88,4%, електроенергію - 60%, природний газ - 42%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% з 43,3% у 2015 році, досягнувши мінімуму за останні два роки і залишаючись на рівні річної інфляційної мети НБУ у 12 % плюс-мінус 3 п.п.

Національний банк України підвищив прогноз щодо інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, що відповідає оголошеним раніше цільовим орієнтирам на рівні 8% ± 2 п.п. і 6% ± 2 п.п. відповідно.

Згідно з консенсус-прогнозом експертів, опитаних УНІАН, економіка України у 2017 році продовжить тенденцію відновлення, і зростання ВВП може прискоритися до 2,1%, промислового виробництва - до 2,5%, тоді як інфляція сповільниться до 10%.