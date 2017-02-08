Голова Держстату розповів про успіхи: зростання ВВП в четвертому кварталі становило майже 5%

Зростання ВВП України в 4 кварталі 2016 року, за попередніми оцінками Державної служби статистики, становило 4,5-4,8% порівняно з 4 кварталом 2015 року, повідомив у ході засідання уряду голова Держстату Ігор Вернер.

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«Цифри з 4 кварталу будуть опубліковані наступного тижня, але вже зараз можна говорити, що зростання ВВП попередньо становило 4,5-4,8% порівняно з 4 кварталом 2015 року, - повідомив чиновник. - Зростання промвиробництва за підсумками 2016 року становило 2,4%».

За словами Вернера, зростання промвиробництва зумовлене зростанням виробництва у сфері сільського господарства та будівництва, а також розвитком сфер торгівлі і транспорту.

Очільник Держстату також повідомив, що середньомісячна зарплата у 2016 році зросла на 23% - до 5183 грн. «Зростання зафіксоване і в бюджетній, і у виробничій сферах - у всіх регіонах країни, - сказав Вернер. - При цьому заборгованість з виплати зарплат з початку 2016 року скоротилася на 4,8% і на 1 січня 2017 року становила 1,8 млрд грн».

У цілому, за словами Вернера, підсумки 2016 року свідчать про збереження тенденцій зростання економіки.

За попередніми оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зростання економіки України за підсумками 2016 року становило близько 2%, зростання промислового виробництва - 2,4%, а зведений індекс виробництва перевищив 4%.

Уряд закладає у 2017 році зростання економіки на рівні 3% за інфляції 8,1% і середньорічного курсу гривні 27,2 грн за 1 долар. Прогнози ключових кредиторів країни і міжнародних рейтингових агентств трохи менш оптимістичні: на їхню думку, зростання економіки України у поточному році становитиме 2-2,5%, але в подальшому зростатиме в середньому до 4% на рік.