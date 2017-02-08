Бюджет плануватимуть на три і більше років: Кабмін змінює концепцію управління держфінансами

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 8 лютого, схвалив оновлену концепцію управління державними фінансами, що передбачає запровадження середньострокового бюджетного планування строком на три і більше років.

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Документ представив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Він наголосив, що документ є системним і стратегічно важливим, оскільки запроваджує практику прийняття середньострокових бюджетних декларацій, змінює політику управління держборгом у бік його зменшення в середньостроковій перспективі до 60% ВВП.

«Важливо, щоб цей документ став реальним. Ми вже підготували план дій, який протягом тижня розішлемо у всі органи влади», - сказав Данилюк, додавши, що Мінфін вже очікує від органів влади прогнозних даних і планів по 2017 році і на середньострокову перспективу.

Коментуючи необхідність прийняття документа, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив: "Це важлива стратегія. Тут є конкретні кроки, які уможливлять ефективно використовувати мільярди держбюджету".