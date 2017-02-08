НБУ запасається валютою: купив у банків майже $27миллионов

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 8 лютого, купив у банків 26,5 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,9361 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах - 35,4 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 13:00 встановилися на рівні 26,87/26,92 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину становив 26,9079 грн/дол. Учасники ринку уклали 248 угод на 114,74 млн дол.