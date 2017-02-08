Суддям Конституційного суду хочуть підняти зарплатню до 400 тисяч гривень - нардеп

Про це йдеться у дописі Пинзеника у Facebook.

«Черговий крок до посилення соціальної нерівності збираються зробити цього тижня у парламенті. Йдеться про проект закону «Про Конституційний суд України», - написав Пинзеник, зауважуючи, що він привертає увагу не до судових аспектів, а саме «до соціальних питань закону».

За словами Пинзеника, «проект закону «Про Конституційний суд України» передбачає новий небачений досі в Україні стандарт оплати праці: 384 тис. грн на місяць для судді та 420 тис. для голови Конституційного Суду, плюс 20 тис. грн (у розрахунку на місяць) виплат до відпустки. Складові такої зарплати судді: посадовий оклад – 240 тис. грн (75 мінімальних зарплат); надбавка за стаж - (максимум 40%) 96 тис. грн; надбавка за вчений ступінь (максимум 20%) 48 тис. грн; всього 348 тис. грн. У голови КС є ще надбавка в розмірі 15%, а тому його зарплата сягає 420 тис. грн».

Читайте такожУ Кабміні назвали розмір зарплат Гройсмана та міністрів

Також він заявив, що у проекті закону «не забули і про пенсію, яку «сором’язливо» назвали довічним грошовим утриманням. Вона складає 80% зарплати або якихось 307 тис. грн на місяць, а в голови – 336 тис. грн».

«Такий розмір рівнозначний пенсії 300 пенсіонерів (у мінімальному розмірі). А надбавка для судді КС за науковий ступінь доктора наук (48 тис. грн на місяць) у 6 разів перевищує зарплату професора», - наголосив Пинзеник.

Як додав Пинзеник, «зарплатами і пенсіями не обмежилися. Додали ще компенсацію витрат за оренду житла, за використання особистого транспорту для службових потреб».

«Я не піднімав би питання, якби йшлося про зарплату в приватному секторі, який робить виплати із зароблених доходів. Але в даному випадку йдеться про виплати, що робляться з бюджету, із сплачуваних нами податків», - наголосив Пинзеник і додав, що «не може зарплата жодного державного чиновника у 85 разів перевищувати середню зарплату в країні (за 2016 р. середньомісячна зарплата складає 5,2 тис. грн на місяць). І не може оплата праці бути відірваною від стану економіки, обсяг якої минулого року склав всього 55 тис. грн на людину в рік (4,6 тис. грн на особу в місяць)».